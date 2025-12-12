Fin de semana con lluvias aisladas y altas temperaturas en Salta

Salta vivirá un fin de semana con clima cambiante y temperaturas que irán de los 15 °C a los 32 °C. Se esperan precipitaciones aisladas el viernes y el lunes, mientras que sábado y domingo traerán días mayormente soleados con temperaturas elevadas durante la tarde.

Para hoy viernes 12, se prevén tormentas aisladas durante toda la jornada, con probabilidad de lluvia entre 40 % y 70 %. La temperatura máxima alcanzará los 27 °C y la mínima los 18 °C.

El sábado 13 será más agradable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 15 °C y los 31 °C. No se registran probabilidades significativas de lluvia.

El domingo 14 se mantendrá mayormente despejado, con máxima de 32 °C y mínima de 15 °C, mientras que el lunes 15 se esperan tormentas aisladas, con lluvias de 10 % a 40 % y temperaturas entre 19 °C y 28 °C.

El viento será leve durante todo el fin de semana, predominando de dirección variable, y no se prevén ráfagas fuertes.

En resumen, el fin de semana en Salta alternará días soleados y temperaturas altas con episodios aislados de lluvia, especialmente al inicio y cierre del periodo.