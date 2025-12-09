Semana inestable en Salta: Calor moderado, lluvias aisladas y tormentas hacia el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una semana con condiciones variables en la ciudad de Salta, marcada por jornadas cálidas, nubosidad en aumento y probabilidades de lluvias y tormentas, especialmente desde mitad de semana.

Para este martes 9, se espera un día agradable, con una máxima de 29°C y mínima de 16°C, cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de precipitaciones. Será la jornada más estable de la semana.

El tiempo comenzará a cambiar desde mañana miércoles 10, con una máxima estimada en 28°C y chances de lluvias y tormentas aisladas entre la tarde y la noche, con probabilidades que oscilan entre el 10% y el 40%.

El jueves 11 continuará con características similares: descenso leve de la temperatura, máxima de 26°C, ambiente húmedo y posibles tormentas hacia la noche.

La inestabilidad se acentuaría el viernes 12, con una máxima de 28°C y tormentas aisladas durante toda la jornada, especialmente por la tarde y noche.

El sábado 13 será una tregua: el SMN prevé una máxima de 31°C, cielo parcialmente nublado y muy baja probabilidad de lluvias, aunque la humedad seguirá presente.

Hacia el domingo 14 y el lunes 15, el panorama vuelve a complicarse. Ambos días presentan probabilidad de precipitaciones del 10% al 40%, con máximas de 28°C y mínimas que oscilarán entre 17°C y 22°C.

Salta tendrá una semana marcada por el calor moderado y un progresivo aumento de la inestabilidad, con lluvias y tormentas que podrían hacerse presentes en varios momentos.