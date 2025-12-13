¿Un posible ex Boca podría sumarse al equipo de Úbeda?

A la vez que se conoció el inicio de la pretemporada para el viernes 2 de enero y los jugadores disfrutan de sus vacaciones, en Boca aún no confirmaron que el ciclo de Claudio Úbeda vaya a extenderse para el año 2026.

En este escenario, los rumores encuentran su caldo de cultivo, es que Riquelme junto a Serna estarían analizando sumar a un ex Boca al cuerpo técnico de acuerdo a medios nacionales.

Se trataría de Leandro Gracián, quien fue compañero de Riquelme en Boca y que hasta hace no mucho se desempeñó como entrenador en la estructura de inferiores de la institución de la Ribera.

El Tano, que viene de conducir a Deportivo Madryn a dos finales por el ascenso a la máxima categoría en la Primera Nacional (cayó con Gimnasia de Mendoza y luego con Estudiantes de Río Cuarto), tenía todo acordado para hacerse cargo de San Martín de Tucumán. Sin embargo, cuando se esperaba su presentación este viernes, dio marcha atrás.