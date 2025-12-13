¿Un posible ex Boca podría sumarse al equipo de Úbeda?

Deportes13/12/2025
riquelme

A la vez que se conoció el inicio de la pretemporada para el viernes 2 de enero y los jugadores disfrutan de sus vacaciones, en Boca aún no confirmaron que el ciclo de Claudio Úbeda vaya a extenderse para el año 2026.

En este escenario, los rumores encuentran su caldo de cultivo, es que Riquelme junto a Serna estarían analizando sumar a un ex Boca al cuerpo técnico de acuerdo a medios nacionales.

Se trataría de Leandro Gracián, quien fue compañero de Riquelme en Boca y que hasta hace no mucho se desempeñó como entrenador en la estructura de inferiores de la institución de la Ribera.

El Tano, que viene de conducir a Deportivo Madryn a dos finales por el ascenso a la máxima categoría en la Primera Nacional (cayó con Gimnasia de Mendoza y luego con Estudiantes de Río Cuarto), tenía todo acordado para hacerse cargo de San Martín de Tucumán. Sin embargo, cuando se esperaba su presentación este viernes, dio marcha atrás.

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día