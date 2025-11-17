Escándalo en el ascenso: "Con Tapia y Toviggino se nos hace más fácil"

El presidente de Deportivo Madryn, Ricardo Sastre, se mostró muy critíco con la diregencia del fútbol argentino luego de la polémica serie que el equipo ganó por 1-0 ante Deportivo Morón este domingo a la noche.

El ´Gallo´ fue el gran perjudicado de esta llave y el cual quedará en la historia como tal en este reducido por el segundo ascenso. Penales no cobrados en la ida en el estadio Nuevo Francisco Urbano, una insólita suspensión al entrenador Walter Otta por declaraciones que nunca dio, una falta claramente inexistente que terminó en el 1-0 de Deportivo Madryn, planchazos que no se castigaron ni con amarilla y, como frutilla del postre, la batalla campal al finalizar el partido que terminó con los jugadores del equipo sureño golpeando por la espalda a sus colegas, cuerpo técnico y dirigentes del Deportivo Morón que, por si fuese poco, volvieron a Buenos Aires reprimidos por la polícia con palos y gas pimienta.

En declaraciónes con Agencia Noticias Argentinas el presidente de Deportivo Madryn sostuvo: "Obviamente se nos hace más facil con Tapia y Toviggino, tenemos una participación muy importante. No solamente en ser tenidos en cuenta como institución, sino en representatividad para los esquemas de asambleas de AFA", las declaraciones fueron dadas hace un mes en la presentación del Torneo Regional Federal Amateur.

El estadio de Deportivo Madryn, el Abel Sastre, tiene una capacidad de 8 mil personas, menos que siete canchas de la Primera B Metropolitana y que seis de la Primera C. Sin embargo, a pesar de esto, el recinto fue inspeccionado por AFA y aprobado para ser sede de las selecciones nacionales de fútbol.vr68SQ

En este contexto, se le suma que hace 40 años que un equipo del sur de la Argentina no juega en la Primera División, siendo el último Alianza de Cutral Có en 1986.