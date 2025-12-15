Padres de niños con autismo alertan por el daño de la pirotecnia: “Algunos sangran por la nariz o los oídos”

Con la llegada de Navidad y Año Nuevo, padres de niños con autismo volvieron a expresar su profunda preocupación por el uso de pirotecnia en Salta Capital, al advertir que el estruendo de los fuegos artificiales provoca sufrimiento físico y emocional en chicos con hipersensibilidad auditiva, una característica frecuente dentro del espectro autista.

Ada Sánchez, madre de un niño con autismo e integrante activa de Familia TEA Salta, encabeza una campaña de concientización para erradicar el uso de pirotecnia no solo durante las fiestas de fin de año, sino también en todo tipo de celebraciones.

Sánchez, en diálogo con Con Criterio Salta, explicó que el ruido de los cohetes no es solo una molestia, sino una fuente real de dolor para muchos niños. “Los chicos con autismo tienen una sensibilidad especial en los oídos. El estruendo de los cohetes no solo los asusta, les provoca dolor, y eso es algo que muchas personas no entienden”, sostuvo.

Según relató, muchas familias deben prepararse con varias horas de anticipación para intentar amortiguar el impacto sonoro. “Juntan maples de huevo para cubrir las paredes, colocan colchones en las puertas, porque no es solo el ruido, también son las vibraciones”, explicó.

El padecimiento, remarcó, comienza incluso antes de que se inicien los festejos. “Ellos saben lo que se viene y sienten mucho estrés. Algunos llegan a sangrar por la nariz o los oídos, otros presentan temblores y quedan totalmente desorientados”, advirtió.

Finalmente, la referente de Familia TEA Salta hizo un llamado a la empatía y al respeto. “Pido consideración por los chicos, por los veteranos de guerra que sufren estrés postraumático y por los animales, que también tienen hipersensibilidad auditiva. La pirotecnia se ve como una tradición, pero ya basta. Una verdadera tradición no debería causar daño, y esto sí lo hace”, concluyó.