Fingía vender autos y estafó a cinco personas en Tartagal

Un hombre fue condenado en Tartagal por cometer cinco estafas vinculadas a falsas operaciones de compra y venta de automóviles, tras engañar a distintas personas y provocarles un perjuicio económico.

Se trata de Cristian Damián Tacofe, quien fue juzgado mediante un juicio abreviado en una audiencia flexible y multipropósito fijada por la OFIJU.

El fiscal penal 2 de Tartagal, Rafael José Medina, representó al Ministerio Público Fiscal y sostuvo la acusación por el delito de estafa en cinco hechos.

Luego de recibir la confesión del acusado y con el acuerdo de las partes, la jueza Asusena Vásquez lo condenó a tres años de prisión de ejecución condicional y al cumplimiento de reglas de conducta.

Según se acreditó, durante el año 2025 Tacofe simuló de manera reiterada operaciones de compra y venta de vehículos. A través de este engaño, incumplió los acuerdos pactados y las transacciones nunca se concretaron, perjudicando económicamente a las personas damnificadas.