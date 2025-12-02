Estafa digital en Las Lajitas: Una mujer perdió millones en una app clonada

Una vecina de Las Lajitas denunció haber sido víctima de una estafa digital que le hizo perder una suma millonaria. Johanna Aracelli Marcé, la afectada, contó públicamente cómo cayó en un engaño mediante Telegram y una aplicación falsa que simulaba ser la reconocida plataforma de criptomonedas Kraken.

Todo comenzó el jueves pasado, cuando recibió un mensaje en Telegram donde le ofrecían un trabajo sencillo: sumar suscriptores a un canal de YouTube a cambio de 500 pesos por cada suscripción completada. Al principio, la propuesta parecía legítima. Tras realizar varias tareas con éxito, llegó la segunda etapa del engaño: una supuesta inversión rápida.

Según relató, la aplicación le indicó que si transfería 25 mil pesos recibiría 30 mil de inmediato. Así ocurrió, lo que reforzó su confianza. Luego llegó otro ofrecimiento: invertir 55 mil pesos para obtener una ganancia extra. Esta vez, la app le aclaró que la inversión debía hacerse en tres pasos, es decir, tres transferencias de 55 mil pesos cada una. Johanna realizó la primera sin sospechar que quedaría atrapada.

Después de enviar los primeros 55 mil pesos, la plataforma le informó que debía completar los otros dos “pasos” para liberar sus fondos. Con la intención de recuperar lo invertido, salió a conseguir los 110 mil pesos restantes. Pero, una vez transferidos, la supuesta aplicación volvió a advertir un “nuevo error” que exigía más dinero para destrabar la operación.

Convencida de que estaba a punto de recuperar su inversión, comenzó a pedir dinero prestado a amigos, conocidos y al banco, sin imaginar que se trataba de una estafa. Terminó entregando millones de pesos.

La mujer explicó que la aplicación imitaba a Kraken, pero luego descubrió que era una versión clonada. Detrás del engaño operaba un grupo identificado como “Grupo de Tareas”.

Entre sollozos, grabó un video para alertar a otros vecinos y evitar que más personas caigan en este tipo de fraudes. Ya radicó la denuncia correspondiente ante la Policía, aunque las posibilidades de recuperar el dinero son bajas.