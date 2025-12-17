Diputados dio media sanción a los acuerdos mineros con Catamarca

En el debut de la nueva Cámara de Diputados de la provincia, se dio media sanción a dos proyectos que establecen un acuerdo con la provincia de Catamarca para la explotación minera.

Se trata de los proyectos mineros “Sal de Oro” y “Diablillos – Plata”, los cuales se encuentra en el límite con la vecina provincia.

Desde el oficialismo destacaron el trabajo que se llevó a cabo en el proyecto para dar solución a un histórico conflicto que Nación no avanzó. En este sentido apuntaron a la posibilidad de llegar a un acuerdo tras el dialogo de los mandatarios.



Al tomar la palabra, la diputada Socorro Villamayor, destacó que este es un problema que tuvo momentos críticos por la falta de dialogo y acción del Congreso. “Esto es para apuntar al progreso de nuestra Salta” aseguró.

Por su parte, el oficialismo en la voz de Claudio Cansinos de La Libertad Avanza, sostuvo que “no están en contra de la minería, pero sí que se aprueban proyectos que no tengan control legislativo”. Agregó que las propuestas no deben ser presentadas solamente para cumplir. sino que debe regir un control exhaustivo.

La primera propuesta propone aprobar el Acuerdo Marco de Facilitación y Fomento del Proyecto Minero “Sal de Oro” entre las provincias de Salta y Catamarca. La segunda impulsa la aprobación del Acuerdo de Facilitación y Fomento del Proyecto Minero “Diablillos – Plata”, también suscripto entre ambas jurisdicciones.