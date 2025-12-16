Diputados debutó con cruces entre la oposición y Amat: “Esto no es una cancha de fútbol”

Este martes debutó la Cámara de Diputados de la provincia de Salta con su nueva conformación. A diferencia de la anterior, Esteban Amat, solamente debía controlar a Roque Cornejo Avellaneda de los libertarios, ahora son nueve.

Los cruces comenzaron en el debate del acuerdo por exploración minera en el límite con la provincia de Catamarca. Ante cada exposición de los libertarios se escuchaban aplausos en el recinto, algo que no está permitido y generó el malestar del presidente del cuerpo.

“Les voy a pedir a los diputados de La Libertad Avanza que respeten los artículos 172 y 174 del Reglamento” pidió Amat.

En ellos dice el reglamento:

Art. 172.- Orden en la barra. Queda prohibida toda demostración o señal bulliciosa de aprobación o desaprobación por parte del público de la barra.

Art. 174.- Desalojo de la barra. La Presidenta o Presidente mandará salir de la Casa a toda persona que desde la barra contraviniere el artículo 172. Si el desorden fuese general, deberá llamar al orden, y reincidiendo, suspenderá inmediatamente la Sesión hasta que esté desocupada la barra.

“Esto no es una cancha de fútbol, porque si no traemos bombos, hinchadas y ponemos choripanes afuera. La próxima vez desaojo toda la barra y no entran más. Están como asesores, no hinchada” afirmó ofuscado Amat a los presentes.

Le recordó a los legisladores libertarios, que “no necesitan aplaudidores en el recinto, si no tienen que hablar”. “La dejamos pasar, pero el año que viene, trabajemos para la gente. Nadie habla afuera del micrófono, respetemos el reglamento, que la gente la está pasando mal para hacer un circo” sentenció.

Los problemas no terminaron ahí. Es que el oficialismo en la voz del diputado por Orán, Fabián Valenzuela, planteó una cuestión de privilegio en contra de su par por Tartagal, Nicolás Arce, debido a que acusó a los legisladores de ser “una escribanía de Gobierno”. “Nos costó mucho llegar a nuestra banca, para que así, gratis, nos digan esto” afirmó.

La propuesta fue aprobada con la negativa de la oposición, y se formó una comisión.

Es la última sesión del año. A partir de ahora, deberán esperar hasta marzo del 2026 para verse las caras nuevamente.