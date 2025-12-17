Piden cadena de oración y donantes de sangre para César Alcoba, exintegrante de Los Sauzales

Sociedad17/12/2025
Foto Web (1)

Familiares, amigos y seguidores de César Alcoba, exintegrante del grupo Los Sauzales, solicitaron de manera urgente cadena de oración y la colaboración de ocho dadores de sangre de cualquier grupo para asistirlo.

Los interesados en ayudar deben presentarse en el Servicio de Hemoterapia del Hospital San Bernardo, ubicado en Salta, a partir de las 8 de la mañana, anotarse y esperar a ser llamados para la donación.

La convocatoria busca garantizar la disponibilidad de sangre necesaria para el tratamiento de Alcoba y se hace un llamado a la solidaridad de la comunidad salteña para acompañar al músico en este momento crítico.

Se recuerda que cualquier grupo sanguíneo es válido y que los donantes deben seguir las indicaciones del personal del Hospital San Bernardo.


 
 
 

