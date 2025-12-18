Se durmió en un banco del parque San Martín y le robaron, mirá como terminó

Se durmió en un banco del parque San Martín y le robaron, mirá como terminóPoliciales18/12/2025
Un video muestra como el 9 de diciembre de 2025, a las 10.30 horas, operadores del Centro de Videovigilancia detecta la sustracción de una campera a un sujeto que se encontraba dormido en una banca del Parque San Martín. De inmediato, el Centro de Coordinación Operativa, desplazó la patrulla más cercana al lugar.
A su vez, se realizó un seguimiento virtual del sospecho, que fue demorado en avenida San Martín y Alberdi. Se trata de un hombre de 22 años con domicilio en Villa Soledad.
En tanto, policías se entrevistaron con el damnificado a quien se le informó sobre el hecho. Se le restituyó la campera sustraída. Posteriormente radicó la denuncia correspondiente.
Intervino la Fiscalía Penal 4.
