¡Mirá el video! Con un machete en mano, entró a robar en una casa

Un joven de 24 años fue detenido tras ingresar a una vivienda en el barrio Costa Azul con un machete en mano y sustraer prendas y herramientas.

El hecho ocurrió la madrugada del 8 de noviembre, a las 3:37, cuando operadores del Centro de Videovigilancia detectaron al sujeto en plena acción.

Según informaron las autoridades, el hombre ingresó al domicilio y comenzó a sustraer distintos elementos. Inmediatamente, desde el Centro de Coordinación Operativa se despacharon patrullas cercanas, logrando demorar al sospechoso mientras intentaba fugarse con una campera, herramientas y una manta polar.

La policía secuestró el arma blanca utilizada en el robo y entrevistó a la dueña de la vivienda, quien reconoció los objetos recuperados y formalizó la denuncia. El detenido reside en el barrio El Cambio y quedó a disposición de la Fiscalía Penal 1.