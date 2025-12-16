Tartagal: Robaron un celular de un local y quedó registrado

Un robo ocurrido en un local comercial de Tartagal quedó registrado por las cámaras de seguridad y las imágenes ya comenzaron a circular para intentar identificar al autor.

En el video se observa cómo un hombre se acerca con total tranquilidad al mostrador, verifica que no haya nadie custodiando un teléfono celular apoyado en la caja y coloca su bolso sobre el mostrador para ocultar el movimiento. En cuestión de segundos, toma el celular, lo guarda y se retira del lugar sin generar sospechas.

Gentileza MosconiTVColor

La persona que se encontraba a su lado no advirtió la maniobra ni el robo en el momento. El hecho fue cometido de manera silenciosa y sin ejercer violencia.

Solicitaron la colaboración de la comunidad para identificar al responsable. Quienes reconozcan al hombre o tengan información pueden comunicarse al 3873-684300.