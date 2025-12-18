Se completó el Senado: Vestido de gaucho, juró el último legislador

Rolando Guaimas senado San Carlos (2)

Este jueves juró el senador provincial electo por el departamento de San Carlos, Rolando Guaimas. 

El legislador que también era intendente por el municipio de Animaná había solicitado una prórroga hasta el 10 de diciembre y finalmente este jueves le tomó juramente el vicegobernador, Antonio Marocco. 

“Por Dios, por la patria y por mi querido departamento de San Carlos, si juro” aseguró Guaimas quien llegó al recinto acompañado de su familia y vestido de gaucho. 

Rolando Guaimas senado San Carlos (1)

