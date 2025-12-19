En Güemes, dos payasos de circo golpearon a un adolescente, fueron imputados

Dos empleados de un circo fueron imputados en General Güemes por la presunta comisión del delito de lesiones leves tras agredir a un adolescente de 17 años.

La denuncia fue presentada por la tía del menor, quien relató que los hechos ocurrieron durante una función de circo el pasado 23 de noviembre, en el predio de la Doma, sobre la Ruta Provincial N°12.

Según la denuncia, durante un intervalo de la función, la hija de la denunciante se acercó a uno de los vendedores para comprar comida.

En ese momento, un hombre intentó entregarle un papel con un número de teléfono perteneciente a una persona vestida de payaso, insistiendo para que lo llamara. La menor, nerviosa, comenzó a llorar y se retiró del lugar relatando lo sucedido a su primo.

El adolescente se acercó al payaso para pedir explicaciones, recordándole que su prima era menor de edad. En ese momento, el hombre reaccionó violentamente, propinándole un golpe en el labio y en el lado derecho del rostro, arrojándolo al suelo y provocándole lesiones en la cabeza, el rostro y los brazos.

Posteriormente, otras personas disfrazadas de payasos intervinieron y sacaron al menor al exterior, donde volvió a ser agredido físicamente. El informe médico legal confirmó lesiones en los labios, excoriaciones e inflamación en diferentes zonas de la cabeza.

El fiscal penal de General Güemes, Gustavo Vilar Rey, citó a los acusados, de 31 y 38 años, a una audiencia de imputación que se realizará en las próximas horas en la sede de la fiscalía.