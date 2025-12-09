En enero comenzará el plan de arreglo de calles, sostuvo el intendente de General Güemes

El intendente de General Güemes, Carlos Rosso, dialogó con InformateSalta en dónde realizó un recorrido por lo que fue el 2025 y los objetivos de su gestión para el año entrante.

"Para mí en lo personal fue un año positivo, ya que hemos podido cumplir con algunos objetivos que nos pusimos pero por sobre todo por el acompañamiento de la sociedad en su conjunto", comenzó señalando Rosso.

El jefe comunal destacó que: "Se demostró después de tantas críticas que se hacían que si uno limpia los canales correspondientes, que es lo que hicimos desde que llegué a la gestión, Güemes no se volvió a inundar".

"Esto además de haber terminado la obra de la terminal, la obra de la escuela técnica y de tantas otras pequeñas obras. Pero si me ha quedado algo pendiente es el tema del arreglo de las calles, que es algo que teniamos pendiente y no la pudimos resolver por cuestiones económicas en un contexto nacional bastante complicado".

En esta línea aseguró que "nos propusimos para que a partir de enero comience el arreglo de las calles y demás".

"Debo decir que para mí como intendente fue un año positivo, hemos tenido muchísimas alegrías al poder compartir con la sociedad y cuando recibiamos distintas ayudas de privados, particulares y del gobierno provincial a la hora de poder dar solución a diferentes problemáticas".

Por último cerró: "Una vez me dijo una persona que estoy pidiendo muchas ilusiones a la comunidad, esas ilusiones se pueden cumplir en la medida en la que los que ocupamos un cargo dejemos de lado nuestras individualidades y trabajamos en comunidad".