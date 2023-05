Otra vez el Circo Mundial: denuncian que agredieron a espectadores en El Carril

El famoso “Circo Mundial” vuelve a ser noticia una vez más, y por exactamente lo mismo que la vez pasada: agresiones. Ahora se instaló en El Carril, donde brindó algunos espectáculos durante la semana pasada, pero no terminó todo bien.

Una mujer contó un triste y violento hecho que vivió junto a su familia. “Salimos de la función y un hombre empezó a gritar que le cobraron mucho, reclamó que había pagado $15.000 y el espectáculo no era lo que prometían”, relató al iniciar.

Cuando este hombre reclamaba, salió la gente del circo, a gritarle en patota. “Salió un hombre, creo que es el dueño, le pegó una piña y lo tiró al piso y ahí mi marido empezó a filmar. En eso vino otro hombre, le quitó el teléfono a mi esposo, se lo pedimos, pero no nos lo daban”, continuó.

Denunció en el video del periodista Héctor Adolfo López, que ahí fue cuando otro hombre le pegó a mi hija, le tiró del cabello y luego agredieron a sus otros dos hijos, de 16 y 14 años, uno de ellos con discapacidad. Emiliano, de 16 años, contó que fue a defenderlo a su papá “porque lo que hizo este hombre (quitarle el celular) no está bien y ahí me pegó y me tiró a piso”.

“Yo me defendí como pude. Tanto mujeres como varones nos pegaron. Les dije que no podían hacer eso y me insultaban mucho, estaba lleno de niños y no les importó nada”, añadió la mujer.

Entre lágrimas dijo: “no me merecía este trato, estoy enojada, asustada y nerviosa por el momento que nos hizo pasar. No quiero que este circo vuelva a mi pueblo, ya sabíamos lo que pasó en Salta Capital y ahora esto. No queríamos que esto termine de esta manera”.

Por último, contó que el hombre que fue brutalmente agredido por reclamar su dinero, fue llevado a la comisaría: “encima de que él fue golpeado, lo llevaron a él a la comisaría y la gente del circo sigue aquí como si nada”, finalizó.