¿Tenés que renovar el DNI o el pasaporte? Mirá cuánto te sale

Contar con la identificación nacional que aporta el DNI es fundamental, como también es tener la acreditación de identidad y nacionalidad en el extranjero que brinda el Pasaporte en caso de viajar, por lo que se hace indispensable realizar los trámites en el Registro Civil.

La directora del Registro Civil, Fernanda Ubiergo señaló esta importancia y dio a conocer cuál es el costo de estos trámites y como funcionarán los operativos de la entidad que representa.

“Se mantienen los mismos costos” indicó Ubiergo a Norte Noticias Salta, costando el DNI Express $18.000 y el DNI común $7.500, mientras que el Pasaporte Express tiene un valor de $150.000 y el Pasaporte común $75.000.

Explicó que los documentos tramitados llegan al domicilio del solicitante, pero que en caso de no encontrar a un receptor o la vivienda, se devuelve a la oficina donde se efectuó el trámite o a la sede central en Brown 160.

Sobre los operativos que acercan al salteño la posibilidad de realizar el trámite, informó que la próxima semana estarán en Orán, mientras que este miércoles y jueves de 9 a 13 hs. estarán en el CIC de B° Unión y en la delegación municipal de San Luis. Podrán realizar actualizaciones, renovaciones y cambios de domicilio, tanto para DNI como Pasaportes.