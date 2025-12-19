¿Hasta qué hora circulan? Así funcionarán los colectivos por Navidad y Año Nuevo en Salta

¡Atención usuarios! SAETA anunció el cronograma oficial de transporte para los festejos de fin de año en los once municipios del área metropolitana, estableciendo que los colectivos dejarán de circular temprano durante las vísperas para retomar el servicio con horarios restringidos en los feriados de Navidad y Año Nuevo.

Para este miércoles 24 de diciembre, el servicio funcionará únicamente hasta las 19:00, momento en que pasará el último coche de cada línea por el centro con destino a los barrios para su guardado definitivo en las empresas. Mientras, el jueves 25 la actividad se retomará recién a las 10:00 y se extenderá de forma excepcional hasta las 22:00, volviendo a la frecuencia habitual recién a partir de la medianoche del viernes 26 con el inicio del servicio nocturno y las salidas desde las 5:30.

Este mismo esquema se repetirá para el cierre del año, con unidades circulando hasta las 19:00 el miércoles 31 y operando en la franja de 10:00 a 22:00 durante el primer día de enero de 2026. Por lo tanto, se recomienda a los pasajeros consultar los horarios específicos en la web oficial o seguir la ubicación de los coches en tiempo real a través de la aplicación de SAETA, asegurándose así de no perder el último viaje disponible antes de la suspensión del servicio por las celebraciones.

Finalmente, los centros de atención de Paseo Salta, Pellegrini 824, CCM y Grand Bourg permanecerán cerrados durante los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero, retomando su actividad normal el 26 de diciembre y el 2 de enero respectivamente.

Todos los trámites administrativos quedarán suspendidos durante los feriados.