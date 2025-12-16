Los primeros anuncios de “Nacho” Jarsún como ministro: Qué pasa con Trabajo, AMT y SAETA

En el marco del proceso de reorganización administrativa que impulsa el Ejecutivo provincial, el flamante ministro de Gobierno de Salta y actual presidente de Aguas del Norte, Ignacio "Nacho" Jarsún, en La Mañana de la 94.7, confirmó que la cartera que conduce quedará conformada, en principio, por dos secretarías: Gobierno y Justicia.

Sin embargo, aclaró que se analiza la posibilidad de que el área de Trabajo conserve el rango de secretaría, una definición que, según precisó, será tomada en los próximos días por el gobernador, en función del esquema final que se adopte para la estructura ministerial.

Al referirse a la situación de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), reconoció que el organismo atraviesa un escenario complejo, ya que fue concebido originalmente para regular el transporte en el área metropolitana, pero hoy tiene injerencia en toda la provincia, lo que representa un desafío operativo y de gestión. En ese contexto, adelantó que Marcelo Ferraris continuará, por el momento, al frente del organismo.

Finalmente, se refirió al futuro de SAETA y confirmó que dejará de depender del Ministerio de Gobierno para pasar a la órbita del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, al considerar que ese esquema es el más adecuado para el funcionamiento del sistema de transporte. “Es como tendría que haber sido siempre”, concluyó.