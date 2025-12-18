En Navidad y Año Nuevo no habrá venta de nafta durante la noche

Durante las fiestas de fin de año, las estaciones de servicio de todo el país suspenderán la venta de combustibles en horario nocturno.

Según lo informado por la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA), los surtidores permanecerán cerrados entre las 22 y las 6 tanto en Navidad como en Año Nuevo.

La medida regirá en la noche del 24 al 25 de diciembre y del 31 de diciembre al 1° de enero, por lo que los conductores deberán cargar combustible con anticipación para evitar inconvenientes durante las celebraciones.

Desde CECHA precisaron que se trata de una disposición que se aplica desde hace varios años y que cuenta con el acuerdo de las entidades que nuclean a los propietarios de estaciones de servicio en todo el país. Durante el horario restringido no habrá atención al público en general.

No obstante, se garantizará un “servicio de guardia activo” destinado exclusivamente a vehículos de servicios esenciales y de emergencia, como ambulancias, bomberos, fuerzas de seguridad y otros organismos de asistencia pública.

Ante este esquema especial, la entidad recomendó a los usuarios planificar sus traslados y abastecer sus vehículos antes de las 22 horas en las fechas mencionadas, para asegurar la movilidad y evitar demoras durante las festividades.