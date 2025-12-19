¿Estás buscando alquiler en Salta? Conocé precios y opciones

En pocos días el 2025 llega a su final y suele suceder que en este mes muchos contratos de alquileres concluyen y quizás empezás a buscar otras opciones según bolsillo o necesidades de estudio, trabajo u otros.

InformateSalta dialogó con Pablo Castañeda, dueño de Remax, quien hizo hincapié en una segmentación de los alquileres que no tienen que ver con la zona sino con el poder adquisitivo del inquilino: "Yo creo que tenemos que dividir por segmento, el segmento ABC1, que es un segmento premium, muy dirigido al segmento más alto de la población, generalmente ese cupo lo terminan ocupando algunas empresas que desarrollan negocios en Salta, afines a la minería u otras actividades comerciales, en los directivos o mandos medios de esas empresas".

Siguiendo en esta segmentación, se refirió a una pequeña cuota de la ABC1 que la ocupan residentes que tienen ese nivel adquisitivo: "Este segmento ABC1, copa mucho la zona de los country, barrios privados, que tienen otras prestaciones, parque más grande, otros metros cuadrados, expensas muy altas y su alquiler promedio es de 2500 dólares".

Después se refirió al segmento medio: "Ahí podés encontrar muchas unidades en barrios como Tres Cerritos, Grand Bourg, Macrocentro, donde los alquileres están por abajo. Se trata de casas que en su momento fueron ABC1 pero que hoy fueron desplazadas por los countrys, que están ocupadas con inquilinos que pueden acceder a ese tipo de propiedades y tiene un alquiler mensual de 1500 dólares".

Posteriormente esta el segmento de media baja: "toda la ciudad, podemos hablar de zona Norte, Sur, macrocentro, y un segmento bajo que está alejado de la zona centro, donde vas a encontrar más ofertas más atomizadas en todo el valle, que oscila los 1000 dolares".

Finalmente se refirió a los segmentos bajos, cuyo alquiler mensual está por debajo de estos 1000 dólares. "Podés encontrar de todo. Es dificil estandizar un alquiler por segmento porque puedo alquilar un cuarto, un monoambiente" dijo a InformateSalta.

En referencia a los precios en dólares que hoy por hoy se manejan, Castañedas, explicó que "Hablo en dólares debido a la inflación endémica, donde tanto inquilinos como locadores, tuvieron que recurrir a un estandar que pueda medirse con el tiempo. Recordamemos que no hace mucho teníamos una inflación por arriba de los dos dígitos, entonces eso hizo que los contratos se celebren y la moneda de pago sea en dóarles, creo que esto está empezándose a normalizar y se va hablar en la moneda de curso legal argentino, pero por ahora no está pasando".

Estudiantes Universitarios y alquileres

En cuanto a los estuiantes, el Desarrollor inmobiliario, desestimó el hecho de que se instalan en lugares cercanos a las casas de altos estudios "Eso es un fenómeno que en algunos puntos se da pero el groso de los estudiantes que vienen del interior, otras provincias y de otros países, generalmente terminan alquilando unidades en el macrocentro por una cuestión de oferta, y que es más cómodo para ellos, porque vienen a estudiar pero tienen una vida. Además tienen una conectividad muy bien a las dos universidades con todo el transporte público, también va depender del poder adquisitivo de ellos o de los padres".

Para Castañeda, la zona caliente en Salta siempre va ser el Macrocentro: "Tiene que ver con la densidad de metros cuadrados construidos que hay, los edificios están en el macro centro y el centro. Son las zonas más buscadas de Salta".

Fianlmente, consideró el 2025 un buen año: "Yo creo que en Salta este año fue muy positivo para el mercado de los alquileres, sobre todo desde el punto de vista del inquilino porque engrosaron muchas propiedades que habían estado fuera del mercado, por la Ley de alquileres. La oferta incrementó y sumado a esto muchas unidades que ingresaron por el boom de construcción en el 2022, 2023 y 2024. Hoy hay más ofertas y eso hizo que los alquileres, referncialmente en dólares, empiecen a bajar en una pendiente que es suave pero entendemos se va ir acentuando. Estas más opciones, hacen que el precio referencialmente dóalres tengan una curva con una tendencia leve a la baja".