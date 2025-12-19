“No se puede estacionar sin miedo”, qué opinan los salteños sobre el proyecto contra los trapitos

La media sanción que dio el Senado provincial al proyecto para agravar las penas contra los llamados “trapitos” desató una catarata de reacciones entre los salteños.

“Por fin una a favor del automovilista”, “excelente” y “como corresponde” fueron algunas de las expresiones más repetidas.

Muchos vecinos relataron situaciones de intimidación al momento de estacionar. “Si no le pagás te insultan, te tiran bronca o te dañan el auto”, escribió un usuario, mientras otros denunciaron cobros compulsivos en eventos masivos y zonas céntricas. “En la Expo del Centro de Convenciones cobraban hasta $5.000 por auto”, reclamó un vecino, poniendo el foco en la falta de controles.

El respaldo al proyecto también estuvo acompañado de pedidos concretos. Varios comentarios exigieron que la Policía haga cumplir la norma y que los controles se extiendan a otras prácticas similares, como los limpia parabrisas en los semáforos. “No se puede estacionar sin miedo”, fue otra de las frases que se repitió y que sintetiza el malestar de una parte de la ciudadanía.

Sin embargo, el debate no fue unánime. Un sector cuestionó que el endurecimiento de penas no resuelve el problema de fondo. “Aumentar la pena no es la solución, el Estado debería hacerse cargo de la gente en situación de calle y de la droga”, sostuvo un comentario que generó adhesiones.

Otros advirtieron que la medida podría terminar castigando solo a los más vulnerables: “Para meter presos a los pobres siempre hay leyes, pero a los grandes no se los toca”.

La desconfianza hacia la dirigencia política y las fuerzas de seguridad también atravesó la discusión. “Seguro caen un par de perejiles”, “Como siempre, después nadie controla nada” y “Los trapitos pagan a políticos para tener zonas liberadas” fueron algunas de las expresiones que reflejaron el escepticismo sobre la efectividad real de la ley.

El proyecto aprobado en la Cámara Alta modifica la Ley de Contravenciones y prevé hasta 40 días de arresto o 40 días multa, con cumplimiento efectivo si se comprueba la existencia de una organización detrás de la actividad.



