“Los sacamos de un lugar y aparecen en otro”, la advertencia de Durand sobre los trapitos

El intendente Emiliano Durand, en diálogo con Somos Salta, se refirió a la problemática de los denominados trapitos en la ciudad y reclamó mayores herramientas legales para poder actuar ante situaciones de coacción y amenazas a los vecinos.

El jefe comunal aseguró que se trata de un tema que le “preocupa muchísimo” y pidió a los legisladores que avancen con un proyecto para endurecer las sanciones.

Durand explicó que junto al ex senador por Capital, Gustavo Carrizo, presentaron una iniciativa en la Legislatura para reforzar el marco legal. “Buscamos endurecer las penas y darle a la Justicia herramientas para que, cuando un trapito genere situaciones de coacción o apriete a la gente, se pueda actuar”, sostuvo.

El intendente remarcó que, mientras se espera una definición legislativa, el municipio continúa trabajando con los recursos actuales. “Seguimos laburando con la Policía de la Provincia. El problema es que intervenimos en una zona y se van a otra”, explicó, al describir la dificultad de sostener los operativos en distintos puntos de la ciudad.

En ese marco, recordó los operativos realizados en distintos canales. “Sacamos gente que vivía en el canal Balderrama y amenazaba a los vecinos. Lamentablemente estuvieron demorados poco tiempo y volvieron. Como dejamos vigilancia permanente, se trasladaron al canal Vélez Sarsfield, donde están las canchitas”, detalló.

Finalmente, señaló que la seguridad urbana también se aborda desde el ordenamiento del espacio público. “Queremos darle seguridad a la gente. Por eso levantamos autos abandonados, mejoramos la iluminación, hacemos desmalezado y actuamos sobre terrenos baldíos. Cuando los propietarios no se hacen cargo, la Municipalidad interviene y les cobra”, afirmó.