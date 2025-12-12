Trapitos: Piden la intervención de Salud Mental porque la mayoría tiene problemas de adicción

El secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, se refirió a una problemática que incrementó la preocupación de los vecinos en los último meses.

Según detalló en Sin Vueltas, se desarrollan operativos permanentes para intervenir en situaciones de hostigamiento y cobro indebido por parte de los conocidos trapitos, en distintos puntos de la ciudad.

Avellaneda detalló que zonas de mayor conflicto se concentran en polos gastronómicos, avenidas y semáforos muy transitados, donde “las personas se sienten amenazadas o presionadas para entregar dinero”.

“Es importante que se involucren las áreas de Salud Mental”

Recordó que la Municipalidad solo autorizó a permisionarios habilitados para realizar esta actividad, por lo que todo el resto de los cuidacoches y limpiavidrios actúan en la informalidad. “Estamos actuando en todos los casos que implican actividad ilegal. Se realizaron muchísimos procedimientos contravencionales, donde identificamos y demoramos a estas personas, y elevamos las actuaciones a la Fiscalía”, señaló.

Avellaneda advirtió que detrás del conflicto con los trapitos existe una dimensión mucho más profunda. “Hemos detectado que muchas de estas personas que se encuentran en la calle ejerciendo esta actividad o solicitando dinero están bajo situaciones de adicciones”, afirmó.

Por este motivo, aseguró que no se trata solo de un tema policial ni contravencional, sino que requiere una respuesta integral, con la participación de otros organismos. “Es importante que se involucren las áreas de Salud Mental”, sostuvo, remarcando que gran parte de las personas demoradas o identificadas presentan signos de consumo problemático.

El secretario enfatizó que el Ministerio de Seguridad continuará interviniendo en las zonas conflictivas, pero insistió en que la solución debe incluir un abordaje interdisciplinario que combine control, sanción y asistencia.