Trapitos y una problemática que crece: Cuáles son los lugares más afectados

Tras conocerse el enfrentamiento entre trapitos con un vecino de la zona de La Casona del Molino, volvió a ser parte de la agenda esta problemática que tiene lugar hace un tiempo, ya que estos cobradores de estacionamiento no cuentan con un permiso legal y serían foco de conflictos.

Quien se expidió al respecto fue el periodista José Corbacho, señalando en CNN Radio Salta, cuáles son los lugares más afectados por los trapitos.

Tres son los lugares en los que la Policía tendría dificultades para hacer los controles correspondientes: el Paseo Balcarce, Plaza Alvarado y La Casona del Molino.

En Paseo Balcarce, clave para el turismo salteño, habría arterias oscuras que inciden en la seguridad del vehículo que se deja estacionado: “(…) confías en que la persona que se acercó te lo va a cuidar” comentó.

“En algunos casos si no le das lo que te piden te miran mal o hay algún cruce con los propietarios de vehículos”.

En Plaza Alvarado la situación se torna más engorrosa, ya que se suman inconvenientes de seguridad en la zona que fueron denunciados tanto por vecinos como comerciantes. Al dejar vehículos en alrededores de la plaza en la parte gastronómica, los trapitos aparecen: “(…) vos esperás que te lo cuiden o por los menos no le hagan nada como mínimo”.

La Casona del Molino, lugar histórico y tradicionalmente turístico, fue punto de enfrentamiento de trapitos, entre ellos mismos por divisiones o con vecinos.

Si bien se desatan conflictos, Corbacho manifestó que se trata de un tema sensible, el cual crece por necesidad: “Sabemos que hay muchas personas que se dedican a la actividad porque no tienen otra alternativa”, pero se debe tener en cuenta que el Concejo Deliberante y el Municipio ya regulan el cobro de estacionamiento medido.

La compleja situación económica genera mayor demanda en algunos lugares: “(…) de chicos que se acercan a pedir, de trapitos que aparecen cada vez más, que hay lugares donde a las 17, 18 hs. del sábado te aparecen a cobrar en pleno centro, por ejemplo, en la zona de Farmacia San Francisco, que es muy recorrido, y en algunos casos con mucha amabilidad y en otros con un nivel de intolerancia, de violencia inclusive, que no está bueno” finalizó.