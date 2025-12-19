Cierre de un nuevo año académico en la Escuela de la Magistratura

La Escuela de la Magistratura del Poder Judicial cerró el ciclo académico con el acto de colación de los alumnos que cursaron y aprobaron el Programa de Formación Inicial y la Diplomatura en Derecho del Consumidor. El cierre fue encabezado por el juez de la Corte y director académico de la Escuela, Fabián Vittar y contó con la presencia del vicepresidente de la Corte Gabriel Chibán, la vicepresidenta segunda Adriana Rodríguez Faraldo y las juezas de Corte María Edit Nallim y María Alejandra Gauffin; la directora del Departamento de Ingreso al Poder Judicial, Luján Pérez del Cerro; magistrados y funcionarios del Poder Judicial.

Se debe destacar que durante el año académico alrededor de 134 profesionales de toda la Provincia cursaron el Programa de Formación Inicial, con clases en las que afianzaron conocimientos sobre diferentes materias jurídicas, contabilizando un total de 156 horas y finalizó con 85 horas de práctica en tribunales.

El programa, que cuenta con un plantel de 66 docentes, está diseñado como una herramienta para que los abogados conozcan la función que deben desempeñar jueces y funcionanrios en la tarea de administrar justicia.

Respecto a la diplomatura, alrededor de 38 alumnos culminaron la formación con una amplia visión sobre jurisprudencia y el marco normativo vigente ya que tuvieron la posibilidad de tener clases prácticas para la resolución de conflictos.