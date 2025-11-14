Salta es sede de las 40° Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de la Magistratura

En el marco de las 40° Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA), realizadas en la Ciudad Judicial, se llevó a cabo un encuentro federal de alto nivel que reunió a autoridades judiciales, consejeros, jurados de enjuiciamiento y especialistas de todo el país.

 El Dr. Martín Diez Villa estuvo presente en su apertura y participó activamente del encuentro, representando al Colegio de Gobierno del Ministerio Público de Salta y a la Defensoría General de la Provincia.

Defensoria

FOFECMA, organización que nuclea a los Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de las distintas jurisdicciones argentinas, promueve el intercambio federal, la capacitación y el debate institucional sobre las mejores prácticas para la selección y el control de magistrados. Estas jornadas se enmarcan dentro del trabajo del organismo y se configuran como un espacio de intercambio donde se comparten experiencias provinciales, se analizan desafíos comunes y se elaboran líneas de trabajo conjuntas.

Entre los ejes y actividades desarrolladas durante las jornadas incluyeron conversatorios sobre procedimientos de selección de magistrados y propuestas innovadoras, debates sobre independencia judicial, control democrático y límites a la discrecionalidad, paneles dedicados al funcionamiento y desafíos de los Jurados de Enjuiciamiento entre otros. 

Defensoria

La participación del Dr. Martín Diez Villa fue especialmente valorada por su aporte desde la experiencia local en políticas del Ministerio Público y la Defensoría General. Su presencia permitió poner en diálogo la realidad provincial con prácticas y soluciones discutidas a nivel nacional.

Defensoria

Las 40° Jornadas del FOFECMA revalorizan la vocación federal del organismo para promover procedimientos de selección idóneos, reforzar las garantías de independencia judicial y mejorar los mecanismos de control y transparencia.

