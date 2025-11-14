Salta es sede de las 40° Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de la Magistratura

En el marco de las 40° Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA), realizadas en la Ciudad Judicial, se llevó a cabo un encuentro federal de alto nivel que reunió a autoridades judiciales, consejeros, jurados de enjuiciamiento y especialistas de todo el país.

El Dr. Martín Diez Villa estuvo presente en su apertura y participó activamente del encuentro, representando al Colegio de Gobierno del Ministerio Público de Salta y a la Defensoría General de la Provincia.

FOFECMA, organización que nuclea a los Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de las distintas jurisdicciones argentinas, promueve el intercambio federal, la capacitación y el debate institucional sobre las mejores prácticas para la selección y el control de magistrados. Estas jornadas se enmarcan dentro del trabajo del organismo y se configuran como un espacio de intercambio donde se comparten experiencias provinciales, se analizan desafíos comunes y se elaboran líneas de trabajo conjuntas.

Entre los ejes y actividades desarrolladas durante las jornadas incluyeron conversatorios sobre procedimientos de selección de magistrados y propuestas innovadoras, debates sobre independencia judicial, control democrático y límites a la discrecionalidad, paneles dedicados al funcionamiento y desafíos de los Jurados de Enjuiciamiento entre otros.

La participación del Dr. Martín Diez Villa fue especialmente valorada por su aporte desde la experiencia local en políticas del Ministerio Público y la Defensoría General. Su presencia permitió poner en diálogo la realidad provincial con prácticas y soluciones discutidas a nivel nacional.

Las 40° Jornadas del FOFECMA revalorizan la vocación federal del organismo para promover procedimientos de selección idóneos, reforzar las garantías de independencia judicial y mejorar los mecanismos de control y transparencia.