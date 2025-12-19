Franco Hernández Berni cuestionó el accionar de concejales de La Libertad Avanza

El intendente de Tartagal, Franco Hernández Berni cuestionó que concejales electos de La Libertad Avanza decidieron no jurar ni asumir sus bancas actitud que calificó como una grave irresponsabiliad institucional y una falta de respeto a la voluntad del pueblo.

“El pueblo los eligió y el primer día de trabajo decidieron ausentarse. Eso no es rebeldía ni convicción política, es abandono”, sostuvo el jefe comunal. En este sentido agregó: "Todavía no han encontrado la forma política ni cívica de estar a la altura de una circunstancia crítica como la que atraviesa el país y nuestra ciudad".

Siguiiendo la misma línea Hernández Berni fue contundente al afirmar que la situación le genera una profunda vergüenza institucional. “Me daría vergüenza volver a pedirles que les tome juramento. Cuando uno es electo por el voto popular tiene la obligación moral y democrática de jurar y representar a quienes lo eligieron. La gente luchó por la libertad y por la democracia, no para que sus representantes se escondan”.

“No es un acto individual, es una señal negativa para toda la sociedad. El Estado debe ser una herramienta de solución, no un escenario de caprichos”. Es que para el intendente de Tartagal, "las políticas del Estado nacional ya están mostrando su rostro. Muchas decisiones recientes van a perjudicar a nuestras provincias y a nuestras ciudades. Lo van a sentir en pocos meses".

Nosotros estamos de pie, con moral, con unidad y con responsabilidad. Vamos a estar a la altura de las circunstancias para salir adelante, como lo hicimos siempre”.

El intendente cerró su mensaje con un llamado a la unidad y a la paz social, “Deseo que estas fiestas nos encuentren en familia, en unidad y en paz. Tartagal es una gran ciudad, con una historia de lucha y dignidad, y va a salir adelante”.