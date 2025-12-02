Tartagal aprobó el Presupuesto 2026 y asegura más obras educativas

La Municipalidad de Tartagal destacó la importancia de la reciente aprobación del Presupuesto 2026,

un instrumento clave que permitirá profundizar las políticas públicas orientadas al desarrollo, la producción y el fortalecimiento de los servicios esenciales para la comunidad.

El documento sirve como marco financiero y de planificación que asegura la continuidad de obras estratégicas que hoy transforman la vida de los vecinos y proyectan un futuro de crecimiento ordenado para la ciudad de Tartagal.

Entre las acciones prioritarias se encuentra la inversión sostenida en infraestructura educativa. Actualmente avanzan las obras de nuevas aulas, sanitarios y mejoras edilicias en instituciones como Escuela Lapacho 1, Escuela La Mora y Escuela Asamblea de Dios de Kilómetro 6, entre otras.

Con la aprobación del Presupuesto 2026, Tartagal busca garantizar la continuidad de este rumbo, asegurando más obras para más escuelas el próximo año. “Seguimos trabajando junto a la gente, escuchando a cada barrio, a cada comunidad, y llevando respuestas concretas donde más se necesitan”, destacaron desde el Ejecutivo local.