Luego de ocho allanamientos, la Policía desbarató una organización dedicada al contrabando

Una importante organización dedicada al contrabando de mercadería fue desbaratada por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires tras ocho allanamientos que se realizaron en diferentes municipios.

De acuerdo a fuentes nacionales, se secuestraron 700 bultos, artículos de electrónica, perfumes, juguetes, prendas de vestir y herramientas, además de 31 teléfonos y 6 autos. La investigación apunta a que el origen del contrabando era Bolivia y Chile.

Los allanamientos se realizaron en domicilios particulares, oficinas comerciales y depósitos ubicados en Lanús. También, se requisó en un barrio privado y en una oficina de un centro comercial de Quilmes.

"Este operativo es una muestra más del trabajo conjunto del Ministerio de Seguridad y de la Policía de la Ciudad para combatir el delito en todas sus formas. Y también de la colaboración y respaldo de la Justicia. Esto permite sacar de las calles mercaderías ilegales y apoyar al comercio legal", afirmó el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez.

Además, fueron incautados más de 20 millones de pesos, 50 mil dólares, vehículos, teléfonos celulares, computadoras, dispositivos electrónicos y documentación de interés para la causa.