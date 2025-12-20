Arsenal oculto en una finca de Chicoana: Secuestran armas, municiones y explosivos

Un importante procedimiento policial permitió el secuestro de granadas, explosivos, armas de fuego y una gran cantidad de municiones en una finca ubicada en la localidad de Chicoana, en el marco de una investigación iniciada tras una denuncia por robo.

El operativo fue llevado adelante por investigadores del Distrito de Prevención 11, con la colaboración de especialistas de la División Explosivos y del Grupo de Operaciones de Alto Riesgo de la Policía de Salta. La intervención se concretó luego de tareas investigativas que permitieron detectar una importante cantidad de armamento y material prohibido en el inmueble allanado.

La causa se originó el 11 de diciembre, cuando el propietario de la finca denunció la sustracción de armas. A partir de esa presentación, se dio intervención a la Fiscalía Penal Delegación El Carril y al Juzgado de Garantías 3, que autorizaron el procedimiento judicial.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron más de 55 armas de fuego, entre escopetas, carabinas, rifles, revólveres y pistolas, además de más de 1.100 cartuchos de distintos calibres, granadas, otros explosivos y diversos accesorios vinculados a armas largas, como elementos ópticos y mecánicos.

La causa fue caratulada como “Tenencia y/o portación ilegítima de armas de fuego” y el propietario del inmueble quedó a disposición de la Fiscalía interviniente, mientras continúan las actuaciones para esclarecer el robo denunciado y determinar responsabilidades.