Robaron dinero de una vivienda y fueron detenidos tras tres allanamientos

Los sujetos sustrajeron dinero de una vivienda en barrio 9 de Julio. Hubo allanamientos y secuestro de elementos de interés para la causa. Intervino la Fiscalía Penal local.
En el marco de una causa por robo calificado, efectivos de la Brigada de Investigaciones 14 de Embarcación detuvieron a dos hombres de 39 y 34 años. Los sujetos sustrajeron dinero de una vivienda en barrio 9 de Julio.
La investigación inició por denuncia de la damnificada.
En ese marco, allanaron 3 inmuebles en barrio El Bordo y avenida Sarmiento. Secuestraron dinero en efectivo, un HT con cargadores y elementos de interés para la causa.
Intervino la Fiscalía Penal de Embarcación y el Juzgado de Garantías 1.
