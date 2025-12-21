El millonario negocio detrás del robo de rieles: Demoraron a dos hombres en las últimas horas

Dos hombres de 39 y 42 años fueron demorados en las últimas horas acusados de sustraer rieles de una vía férrea en desuso, en un procedimiento realizado sobre la Ruta Nacional 34, en el norte de la provincia.

El operativo fue llevado adelante por efectivos de la Subdirección General de Investigaciones, a través de la Brigada de Investigaciones 4 y el Grupo Investigativo del Sector 42, quienes tomaron conocimiento del hecho y lograron identificar a los presuntos responsables.

Durante el procedimiento se produjo el secuestro de herramientas utilizadas para la extracción del material, entre ellas palas, picos y otros elementos de interés para la causa. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Penal de Tartagal.

El robo de rieles ferroviarios no es un hecho aislado en el norte salteño. Se trata de una modalidad delictiva que se repite desde hace años, principalmente sobre ramales en desuso del Belgrano Cargas, donde el material es extraído para su venta como chatarra o su traslado ilegal, debido al alto valor económico del acero.

Este tipo de delitos suele desarrollarse en zonas alejadas y con escaso control permanente, lo que facilita la sustracción del material. En muchos casos, los rieles son cortados en tramos, trasladados y posteriormente fundidos o comercializados, generando ganancias millonarias.

La gravedad de este fenómeno quedó expuesta recientemente a nivel judicial, cuando la Cámara Federal de Salta envió a juicio oral a un ex intendente del norte provincial, acusado de integrar una organización dedicada al robo sistemático y contrabando de rieles ferroviarios hacia Bolivia, en una causa que reveló el enorme valor económico que mueve este tipo de maniobras.

En ese expediente, la Justicia determinó que cargamentos de rieles secuestrados alcanzaban valuaciones superiores a los 400 millones de pesos, confirmando que se trata de un negocio ilegal de gran escala, con impacto directo en la seguridad, el patrimonio público y la infraestructura ferroviaria.

Mientras avanza la investigación en el caso ocurrido sobre la Ruta 34, desde el ámbito judicial reiteraron la importancia de denunciar este tipo de hechos, que afectan bienes del Estado y suelen estar vinculados a redes delictivas más amplias.