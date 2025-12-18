¡Batalla campal, otra vez! Una feroz pelea fuera de un boliche dejó heridos y detenidos

En medio de la creciente preocupación por la violencia en las calles salteñas, se registró otra feroz batalla campal a la salida de un local bailable en la ciudad de Orán donde toda la secuencia de la hecatombe fue captada por las cámaras del Centro de Videovigilancia, implicando el despliegue de la Policía cerca de las 5 de la mañana del pasado 7 de diciembre.

El violento episodio ocurrió específicamente en la intersección de las calles Pellegrini y Alvarado de la ciudad oranense, donde varias personas se agredieron físicamente ante la mirada de los efectivos que cubrían el servicio adicional en la zona. Viendo el nivel de la riña por las cámaras, el Centro de Coordinación Operativa envió refuerzos de Motoristas e Infantería para contener los desmanes que se extendieron por varios minutos entre los grupos enfrentados.

Tras el operativo policial se logró la demora de jóvenes de 19 y 20 años con domicilios en los barrios San Ramón y Aeroparque, quienes fueron señalados como los principales causantes de los disturbios. Por otro lado, un joven de 24 años que se encontraba en estado de ebriedad resultó con heridas en el mentón y debió ser trasladado de urgencia al hospital local para recibir la asistencia médica correspondiente por las lesiones sufridas.

Finalmente, el hermano del joven damnificado radicó la denuncia formal para que se inicien las actuaciones legales contra los agresores identificados a través de las pruebas fílmicas en las que se registraron las piñas, golpes, patadas y demás agresiones que se propinaron. En el caso ya tomó intervención la Fiscalía Penal 1 determinando las responsabilidad de los participantes.