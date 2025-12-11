Fin de la intervención: Asumió el intendente Arias en Morillo

Ayer por la noche, asumió el Dr. Ariel Arias, como nuevo intendente en la localidad de Rivadavia Banda Norte Morillo. El municipio se encontraba intervenido desde el año pasado tras la vinculación del exintendente Atta Gerala a la supuesta sustracción de rieles.

Aries ganó las elecciones hace unas semanas. Marcelo Córdova estaba al frente del Municipio con la intervención tras la decisión de los legisladores provinciales.

Según publicó el sitio Rivadavia te informa, durante el acto de asunción, el jefe comunal destacó la importancia de reconstruir la confianza de la comunidad, ordenar la administración municipal y garantizar respuestas rápidas en áreas claves como obras públicas, servicios, pagos pendientes y acompañamiento a las comunidades originarias y criollas de la zona.