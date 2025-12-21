El Hospital Público Materno Infantil celebró su 25° aniversario con la inauguración de un nuevo espacio para las embarazadas

En un emotivo acto, el Hospital Público Materno Infantil (HPMI) conmemoró el 25° aniversario de su apertura. La ceremonia estuvo encabezada por el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, quien estuvo acompañado por el secretario de Servicios de Salud, Martín Monerris, el intendente de la Ciudad de Salta, Emiliano Durand, y el equipo gerencial del hospital encabezado por Esteban Rusinek.

Bajo la premisa de celebrar un cuarto de siglo de compromiso con la vida, el evento incluyó la inauguración del nuevo Patio de las Embarazadas y la entrega de reconocimientos a 43 agentes de la institución y de centros de salud, destacados por sus propios compañeros por representar los valores institucionales.

Durante su discurso, el ministro Mangione destacó la labor del personal: “El hospital no son las paredes ni el equipamiento; es la potencia de las más de 1800 personas que trabajan día a día. Ante la crisis nacional, este equipo ha demostrado ingenio para optimizar recursos y fortalecer el recupero de costos, garantizando siempre la gratuidad para cada salteño”.

Por su parte, el intendente Emiliano Durand resaltó la importancia del hospital como un pilar fundamental para los vecinos de la capital y el área metropolitana, agradeciendo la dedicación de los profesionales que sostienen el sistema.

En ese marco, el gerente del Hospital Materno Infantil, Esteban Rusinek, destacó que “el principal valor del hospital es su recurso humano”, y agradeció el compromiso del personal por la dedicación y la empatía que se refleja en el reconocimiento permanente de las familias que reciben atención.

El Patio de las Embarazadas

Como parte de los festejos, se inauguró oficialmente el Patio para Embarazadas, un espacio integral financiado por la Fundación del Hospital. Este sector permitirá asistir a las pacientes durante la fase latente, el preparto, la inducción y el nacimiento, bajo protocolos supervisados por un equipo multidisciplinario de médicos, enfermeros, obstétricas y kinesiólogos, priorizando la seguridad y el confort del paciente.

Crecimiento tecnológico y científico

El hospital presentó un balance de gestión con importantes avances:

Equipamiento de alta complejidad : Incorporación de respiradores de alta frecuencia neonatal, monitores multiparamétricos, un nuevo ecógrafo gineco-obstétrico y un radiovisiógrafo para odontología.

: Incorporación de respiradores de alta frecuencia neonatal, monitores multiparamétricos, un nuevo ecógrafo gineco-obstétrico y un radiovisiógrafo para odontología. Investigación y Ciencia : Liderazgo regional en estudios sobre la vacuna contra el Dengue, vigilancia de Salmonella y el diagnóstico de Chagas junto al CONICET.

: Liderazgo regional en estudios sobre la vacuna contra el Dengue, vigilancia de Salmonella y el diagnóstico de Chagas junto al CONICET. Acreditación Nacional : El hospital recibió el aval del Hospital Garrahan para el tratamiento y seguimiento de leucemias pediátricas.

: El hospital recibió el aval del Hospital Garrahan para el tratamiento y seguimiento de leucemias pediátricas. Hospital Escuela y Telemedicina: El HPMI reafirmó su rol académico consolidando sus residencias y sumando este año cupos para la Residencia en Salud Mental Materno Infantil. Asimismo, se destacó la expansión de los servicios de Telemedicina (10 nuevos servicios) y las campañas territoriales de test de HPV en el norte provincial, llevando la salud más allá de sus muros.

Con cifras que alcanzan los 5000 partos y 160 mil emergencias anuales, el Hospital Público Materno Infantil cierra su aniversario ratificando su posición como uno de los centros mejor equipados de la región y referente en el diagnóstico primario y tratamiento del cáncer pediátrico.