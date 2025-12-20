Cuidar también es festejar: Refuerzan controles por pirotecnia ilegal en Salta

En el marco del Operativo Fin de Año Seguro, la Policía de Salta, a través de la Dirección de Bomberos, inició una serie de operativos de control para prevenir la venta ilegal de pirotecnia con motivo de las celebraciones de fin de año.

Se trata de un trabajo conjunto con los municipios de toda la provincia, orientado a fiscalizar comercios habilitados y detectar puestos de venta irregular en la vía pública, a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

En la ciudad de Salta, la reunión de coordinación se realizó ayer a la mañana en el salón de la Dirección de Bomberos, con la participación del jefe de la División Inspecciones y Asesoramiento Técnico y autoridades municipales.

Desde la fuerza recordaron que en la provincia rige la Ley N.º 8340, que prohíbe la tenencia, el uso y la comercialización de pirotecnia sonora. Ante cualquier situación vinculada a su utilización, se solicita a la comunidad dar aviso inmediato al Sistema de Emergencias 911.

Asimismo, se destacó que esta es una época del año en la que aumentan los accidentes por quemaduras, muchos de ellos vinculados al uso indebido de pirotecnia. A esto se suma una problemática que se repite año tras año: el impacto negativo de los cohetes sonoros en animales y en personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), quienes no toleran los ruidos intensos.

En ese sentido, las autoridades apelaron a la responsabilidad social y al compromiso colectivo, remarcando que celebrar de manera segura y empática también es una forma de cuidar a los demás. En caso de optar por el uso de pirotecnia, se recordó que solo debe adquirirse la autorizada y exclusivamente en comercios habilitados.