El crimen de María Leonor Giné: La Corte anuló la perpetua a su nieto y ordenó una nueva sentencia

La Corte de Justicia de Salta anuló la condena a prisión perpetua dictada contra Agustín Morales por el homicidio de su abuela, María Leonor Giné, ocurrido en marzo de 2020 en pleno centro de la ciudad de Salta.

El máximo tribunal provincial consideró inválido el fallo del Tribunal de Impugnación y ordenó que se dicte una nueva sentencia, que ya no podrá imponer la pena máxima.

Para la Corte, la sentencia que agravó la pena carece de validez porque no fue el resultado de una mayoría absoluta de votos concordantes, tal como exige la ley procesal.

En la resolución, según El Tribuno, los jueces remarcaron que, en su rol de garantes constitucionales, están habilitados a declarar nulidades absolutas cuando se advierten irregularidades que afectan la esencia del juicio. Advirtieron además que las sentencias de tribunales colegiados deben surgir de un razonamiento común y coherente, y no de la simple suma de opiniones individuales.

El caso que analiza la Corte es el asesinato de María Leonor Giné, una mujer que fue hallada sin vida en su departamento del microcentro salteño. Por el crimen fue juzgado y condenado su nieto, Agustín Morales, quien llegó a juicio acusado de homicidio agravado por el vínculo, ensañamiento, alevosía, criminis causae y por haber mediado violencia de género.

El máximo tribunal puso el foco en las marcadas disidencias que existieron entre los jueces del Tribunal de Impugnación al momento de agravar la condena. Mientras uno de los magistrados sostuvo que correspondía la prisión perpetua bajo la figura de homicidio criminis causae, otro expresó desacuerdos en los fundamentos y un tercero se limitó a analizar el agravante del vínculo, sin pronunciarse sobre aspectos centrales del fallo.

A pesar de esas diferencias sustanciales, el Tribunal de Impugnación impuso la pena de prisión perpetua, decisión que ahora fue dejada sin efecto por la Corte. “Las sentencias de los tribunales colegiados no pueden concebirse como una colección de opiniones individuales aisladas, sino como el producto de un intercambio racional de ideas”, señalaron los jueces en uno de los pasajes centrales del fallo.