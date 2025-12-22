A tres días de Navidad, el comercio se mueve, pero sin el boom de otros años

A tres días de la Navidad, el movimiento comercial en el centro de Salta comenzó a sentirse, aunque lejos de los picos de otros años. Los comerciantes reconocen que hubo algunos ajustes de precios, pero aseguran que no fueron aumentos significativos, en un contexto marcado por el cuidado del bolsillo y el impacto de los costos fijos.

En diálogo con InformateSalta, la presidenta de la Cámara de Comerciantes Unidos, Carol Ramos, señaló que las ventas muestran una leve mejora. “Se está moviendo un poquito, obviamente. Antes eran épocas en las que vendíamos mucha cantidad, hoy no es así, pero algo se movió”, explicó. Incluso destacó que el domingo muchos locales abrieron sus puertas, aunque el flujo no fue el esperado: “No estuvo tan movido”.

Uno de los cambios más notorios se da en la forma de pago. Según Ramos, los clientes priorizan transferencias, efectivo o pagos en una sola cuota, evitando recargos. “La gente, en lo posible, paga con transferencia o contado. No elige tanto las cuotas, salvo que sea un monto grande, más de 50 o 60 mil pesos, ahí sí usan la tarjeta”, detalló.

La referente comercial remarcó que gran parte del público que compra en el centro vive el día a día y cuida cada gasto.

“Esa gente elige pagar de contado. Usar tarjeta no siempre les conviene, no tienen margen suficiente"

De cara a las fiestas, confirmó que muchos comercios optaron por horario corrido para facilitar las compras de último momento. “Por estos días, varios locales están trabajando de corrido”, señaló.

Por último, advirtió que el sector también se ve afectado por el aumento de los servicios, un factor que presiona sobre los costos y limita la posibilidad de mantener precios más bajos. Aun así, los comerciantes esperan que el movimiento se intensifique en las horas previas a la Nochebuena.