Navidad low cost: Mirá que podés conseguir por 10, 20 y 30 mil pesos

Sociedad19/12/2025Por María Victoria ArriagadaPor María Victoria Arriagada
juguetes balodín

Inicia la cuenta regresiva para Navidad, una festividad religiosa que llega con el nacimiento del niño Jesús, pero también con la añoranza de recibir un regalito a los pies del arbolito.  

Pero atentos, porque InformateSalta relevó precios en jugueterías salteñas para saber que se puede conseguir por $10.000, $20.000 y $30.000, buscando una Navidad low cost. 

En Mi Yopita podemos conseguir variedad de juguetes desde pelotitas a autos con pilas y lo mejor con precios accesibles y variados. 

WhatsApp Image 2025-12-19 at 12.48.40 (1)

Hasta $10.000 fue el primer límite, es que, si bien el aguinaldo viene llegando, en una familia numerosa es importante buscar precio: juegos de agua conocido como giggle time cuestan $4.000, Barbie $11.000, autitos con formas de dinosaurios $5.000, figuras de superhéroes $9.000, Pop It $10.000 y figuras de Tralalero Tralala 3x $10.000. 

Con un presupuesto hasta $20.000, se consiguen blíster de masas a $14.000, set de verduras $12.500, set de comida $12.000, walkie talkie a $22.000, dinosaurios con luces y sonido $15.000. 

Subiendo un poco más el presupuesto hasta $30.000 se pueden combinar varios juguetes desde packs de comida y familia de animales a $30.000 o hacer un combo de 3 autos por $30.000. 

En Balodín las ofertas te esperan, con juguetes muy accesibles, variados para todas las edades y de marca

Por $10.000 pueden conseguir los famosos Pop It, juego de bloques por $10.000, juegos de mesas a $3.500 y maquillajes que rondan los $2.500

WhatsApp Image 2025-12-19 at 12.52.58

Si tienen un presupuesto hasta $20.000, pueden conseguir juguetes muy añorados, como las valijas de Juliana o Julián a $15.000, peluches desde $5.000 a $15.000, los siempre elegidos soldaditos a $15.000, pistolas de agua a $15.000, juegos de mesa $12.500 y zapatos de princesa a $12.000

Haciendo un esfuerzo y aumentando un poco más el presupuesto, hay juegos de mesa para toda la familia a $30.000 y una cocina a $30.000. 

