Navidad low cost: Mirá que podés conseguir por 10, 20 y 30 mil pesos

Inicia la cuenta regresiva para Navidad, una festividad religiosa que llega con el nacimiento del niño Jesús, pero también con la añoranza de recibir un regalito a los pies del arbolito.

Pero atentos, porque InformateSalta relevó precios en jugueterías salteñas para saber que se puede conseguir por $10.000, $20.000 y $30.000, buscando una Navidad low cost.

En Mi Yopita podemos conseguir variedad de juguetes desde pelotitas a autos con pilas y lo mejor con precios accesibles y variados.

Hasta $10.000 fue el primer límite, es que, si bien el aguinaldo viene llegando, en una familia numerosa es importante buscar precio: juegos de agua conocido como giggle time cuestan $4.000, Barbie $11.000, autitos con formas de dinosaurios $5.000, figuras de superhéroes $9.000, Pop It $10.000 y figuras de Tralalero Tralala 3x $10.000.

Con un presupuesto hasta $20.000, se consiguen blíster de masas a $14.000, set de verduras $12.500, set de comida $12.000, walkie talkie a $22.000, dinosaurios con luces y sonido $15.000.

Subiendo un poco más el presupuesto hasta $30.000 se pueden combinar varios juguetes desde packs de comida y familia de animales a $30.000 o hacer un combo de 3 autos por $30.000.

En Balodín las ofertas te esperan, con juguetes muy accesibles, variados para todas las edades y de marca.

Por $10.000 pueden conseguir los famosos Pop It, juego de bloques por $10.000, juegos de mesas a $3.500 y maquillajes que rondan los $2.500.

Si tienen un presupuesto hasta $20.000, pueden conseguir juguetes muy añorados, como las valijas de Juliana o Julián a $15.000, peluches desde $5.000 a $15.000, los siempre elegidos soldaditos a $15.000, pistolas de agua a $15.000, juegos de mesa $12.500 y zapatos de princesa a $12.000.

Haciendo un esfuerzo y aumentando un poco más el presupuesto, hay juegos de mesa para toda la familia a $30.000 y una cocina a $30.000.