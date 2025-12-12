Se conoció el horario en que trabajará el comercio para las fiestas

Sociedad12/12/2025
peatonal alberdi

La Cámara de Comercio e Industria de Salta y el Sindicato de Empleados de Comercio firmaron un acta para determinar el horario de atención que tendrán durante las fiestas de fin de año. 

El cronograma de atención será el siguiente:

  • Los días lunes 22, martes 23, lunes 29 y martes 30 de diciembre de 2025 los comercios que decidan ampliar su horario podrán hacerlo únicamente hasta las 23.
  • Los días 24 y 31 de diciembre los locales deberán cerrar sus puertas a las 17. De esta manera se prevé que los trabajadores compartan con sus familias.
  • El 25 de diciembre y el 1 de enero, son feriados nacionales no trasladables; por lo tanto, la actividad comercial permanecerá mayormente cerrada, a excepción de los rubros expresamente exceptuados por ley.

El acuerdo también incluye que los trabajadores cobren de acuerdo a la escala salarial vigente, incluyendo los recargos que correspondan según el horario y el día trabajado. Además, se especifica que los descansos compensatorios no podrán otorgarse durante los feriados del 25 de diciembre y 1 de enero.

 

