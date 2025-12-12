Se conoció el horario en que trabajará el comercio para las fiestas

La Cámara de Comercio e Industria de Salta y el Sindicato de Empleados de Comercio firmaron un acta para determinar el horario de atención que tendrán durante las fiestas de fin de año.

El cronograma de atención será el siguiente:

Los días lunes 22, martes 23, lunes 29 y martes 30 de diciembre de 2025 los comercios que decidan ampliar su horario podrán hacerlo únicamente hasta las 23.

de diciembre de 2025 los comercios que decidan ampliar su horario podrán hacerlo Los días 24 y 31 de diciembre los locales deberán cerrar sus puertas a las 17. De esta manera se prevé que los trabajadores compartan con sus familias.

los locales deberán De esta manera se prevé que los trabajadores compartan con sus familias. El 25 de diciembre y el 1 de enero, son feriados nacionales no trasladables; por lo tanto, la actividad comercial permanecerá mayormente cerrada, a excepción de los rubros expresamente exceptuados por ley.

El acuerdo también incluye que los trabajadores cobren de acuerdo a la escala salarial vigente, incluyendo los recargos que correspondan según el horario y el día trabajado. Además, se especifica que los descansos compensatorios no podrán otorgarse durante los feriados del 25 de diciembre y 1 de enero.