Aseguran que desde Bolivia imponen restricciones que perjudican a los comercios argentinos

Con las fiestas a la vuelta de la esquina, el tránsito en la frontera con Bolivia se intensifica. Ya sea por familias que van a hacer compras de forma anticipada o por comerciantes que quieren asegurar su stock es normal ver a cientos de familias cruzando el paso fronterizo. En este contexto InformateSalta dialogó con Adrián Zigarán, interventor de Aguas Blancas.

"El Plan Güemes viene muy bien en la lucha contra el narcotráfico, por que hizo que haya seis puntos de control móviles además del único que había antes que era el Puesto 28, esto hace que mucha gente desista de usar la frontera", comenzó Zigarán.

Para entender la frontera hay que ver el panorama completo, por eso se debe considerar que "el peso argentino vale cada vez menos, y es que los que ponen el precio del peso son los bolivianos que suben los precios y baja la cotizació. También eso ahuyenta a los visitantes".

Comparado con años anteriores, "ya no conviene tanto, yo de vez en cuando cruzo y veo los precios que luego comparo y a veces conviene comprar en Argentina en dónde te lo venden en cuotas".

Zigarán sostuvo que por el precio del peso, "los bolivianos están volviendo a comprar (en Argentina), sobre todo los comestibles. Esto ocurre desde hace 10 o 15 días".

En este contexto, "la Aduana boliviana empieza a poner restricciones (para ciudadanos bolivianos), por ejemplo solamente se puede comprar hasta las 13:00 cuando para nosotros está abierto las 24 horas del día los 7 días de la semana".

"Ahí ya tenemos un problema, ellos ponen horario y nosotros tenemos horario abierto, el otro problema es que pusieron restricciones a los montos. Me dicen que hay un límite de 300 dólares al mes por persona. Con esto restringen las compras. Cuando algún ciudadano boliviano lleva mercadería demás desde Argentina, la Naval de Bolivia le quita la mercadería".

El funcionario aseguró que no se quedarán de brazos cruzados ante esta disparidad de condiciones, "yo les dije la semana pasada que de seguir con esta actitud, nosotros también íbamos a hacer lo mismo. Es que tenemos normativas similares, pero nosotros somos flexibles entendiendo que para los trabajadores de frontera este es su único trabajo".

"O ganamos todos o perdemos todos, pero ventajeada yo no voy a permitir", sentenció.