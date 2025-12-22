Tiene 17 años, es salteña y sueña con bailar junto a Rosalía: “Los sueños se pueden cumplir”

Pía Doyle tiene 17 años, es salteña y la danza atraviesa toda su vida. Es bailarina, profesora de Danzas Españolas y creadora de contenido, y en los últimos meses logró una fuerte presencia en redes sociales gracias a sus videos bailando canciones de Rosalía, que se viralizaron en TikTok (@piaa.doyle) y llamaron la atención de la artista española, quien incluso comenzó a seguirla.

En diálogo con InformateSalta, Pía contó que empezó a bailar a los dos años y que desde entonces nunca se alejó del estudio. “Es mi vida literalmente. Yo no conozco otra cosa que no sea salir del colegio e ir a danza. Estoy todo el día ahí”, expresó. Si bien en su familia no había antecedentes artísticos, recordó que desde muy chica imitaba coreografías frente al televisor y que ese interés fue creciendo con el tiempo.

Fotos de su instagram: @piaa.doylee

"Lo subí sin pensarlo y al poco tiempo se volvió viral”

Además de su formación académica en danza, Pía desarrolló desde temprana edad un interés por la creación de contenidos. Durante la infancia grababa videos y aprendió a editar, aunque al principio lo hacía solo para ella. “Siempre me gustó grabarme y editar. Muchos de esos videos quedaban en la galería de mi celular”, explicó.

El punto de inflexión llegó cuando se animó a subir un video bailando una canción de Rosalía. “Nunca antes me había mostrado bailando en redes. Lo subí sin pensarlo y al poco tiempo se volvió viral”, relató. Ese primer video superó el millón de reproducciones y marcó el inicio de una nueva etapa, en la que comenzó a mostrarse más frente a cámara.

“Quiero mostrar que los sueños se pueden cumplir si uno lucha"

Uno de los momentos más impactantes fue cuando descubrió que Rosalía la seguía en TikTok. “Abrí la aplicación a la mañana temprano y vi que me había seguido. Pensé que era un error, cerré todo, reinicié el celular y seguía ahí. No lo podía creer”, recordó.

Más allá del alcance que logró, Pía destacó el mensaje que intenta transmitir. “Quiero mostrar que los sueños se pueden cumplir si uno lucha. Pensar que antes hacía videos que nadie veía y ahora la Rosalía me da like, es una locura”, aseguró.

Mientras continúa formándose y creciendo como creadora de contenido, la joven salteña mantiene intacto su gran sueño: poder subirse algún día a un escenario y bailar junto a Rosalía.