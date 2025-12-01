Rosalía argentinizada: En su paso por el país cocinó empanadas salteñas

La cantante española, Rosalía, visitó la cocina de los famosos influencers LasRecetasdeSimón y AiluTokman y realizaron la receta más aclamada por los argentinos: las empanadas salteñas.

Tras su paso por Argentina, la artista realizó varias visitas por lugares emblemáticos de Buenos Aires. La razón de su paso por el país se debió a la promoción de su nuevo álbum "LUX" y a la grabación de lo que sería una parte de un video musical.

El video estaría dedicado a la canción "Reliquia", que en su letra señala a la ciudad argenta: "Pero el cielo nació en Buenos Aires". Rosalía fue vista en el Obelisco e ingresando al monumento para tal fin.

Durante su corta estadía tuvo un itinerario bastante ajetreado. Apenas llegó al país fue al show de la banda Cindy Cats, donde se encontró con otros importantes cantantes y famosos de la industria nacional como Juliana Gattas, Emilia Mernes, Trueno, entre otros. Visitó programas de streaming: LuzuTV, donde cantó con Ángela Torres y Karina en el programa Nadie Dice Nada, y el canal del youtuber/streamer Momo, con el que realizó la visita a La Bombonera, una vez más junto al cantante Trueno.

Además, se filtraron fotos de una grabación "secreta" en el café "Las Violetas" con la escritora Mariana Enriquez para un proyecto aún no conocido. La cantante Lali también publicó fotos con la española, compartiendo una reunión intima con Ursula Corberó y Emilia.

Por último, los cocineros de las redes anticiparon que tienen otra sorpresa grabada con la cantante y que la publicarán en estos días. "Hicimos empanadas, tomamos mates, comimos sandwichitos de miga, medialunas, bizcochuelo, la argentinizamos a full y la pasamos increible"