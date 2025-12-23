Las Lajitas: Aseguran que un oficial de Policía enviaba "mensajes vulgares" a una compañera

Las Lajitas: Aseguran que un oficial de Policía enviaba "mensajes vulgares" a una compañeraPoliciales23/12/2025Por Guillermo Caliuolo
Durante la madrugada del viernes, se realizó una denuncia contra un oficial jerarquico que estaría afectado Piquete Cabado. El documento asegura que una de las oficiales que se encontraba a cargo del agento sufrió "conductas de acoso sexual laboral" que se expresaban en forma de mensajes vía WhatsApp de "contenido vulgar, obsceno y no consentido".
Según el documento al que accedió InformateSalta los mensajes habrían sido enviados entre enero y febrero de este año.
El rechazo de la mujer, ocasionó una serie de represalías como intento de sanciones disciplinarias, cambios de turnos y horarios, modificación de francos, falta de rotación de francos y trato desigual.
