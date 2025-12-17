Los salteños ya pueden visitar el pesebre azul de Navidad

Los salteños ya pueden visitar el pesebre azul de NavidadSociedad17/12/2025
La edición XLVI en Plaza Belgrano estará disponible para los salteños /contenido/463596/salta-tiene-su-pasaje-navideno-mira-donde-estay turisttas hasta el 5 de enero de 2026. Allí se podrán acercar a visitar y participar del rezo de la novena.
Para la inauguración, desde la División Jardín Materno Infantil y de los Cuerpos Infantiles de la Policía realizaron una muestra artística alusiva a la Navidad.
Están previstos para estos días, el rezo de la Novena, adoración al Niño Jesús con villancicos, entre otras actividades comunitarias que concluirán con la llegada de los Reyes Magos el 5 de enero.
