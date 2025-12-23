¿Cuánto podría costar el dólar en el 2026?Economía23/12/2025
El mercado financiero ya descuenta los efectos del nuevo régimen cambiario que entrará en vigencia en 2026 y ya estima el precio del dólar para los próximos meses.
En este contexto es que la consultora GAMA Capital, señaló que los precios serán el principal determinante del "techo" cambiario y plantea tres escenarios posibles para el cierre del 2026 elaborados a partir de los datos del Banco Central de la República Argentina y del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM).
De acuerdo a la inflación la banda superior del dólar podría evolucionar de la siguiente forma:
- Escenario base (inflación cercana al 24%): considerado el más probable. La banda comenzaría enero en torno a los $1.565, superaría los $1.700 hacia mitad de año y cerraría diciembre de 2026 alrededor de los $1.915.
- Escenario pesimista (inflación cercana al 30%): si la desinflación avanza más lentamente, el ajuste de la banda sería mayor y el dólar oficial podría rozar los $2.000 al final del período.
- Escenario optimista (inflación cercana al 19%): con una desaceleración más marcada de los precios, el techo cambiario sería más bajo y terminaría el año cerca de los $1.843.
