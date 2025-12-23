¿Cuánto podría costar el dólar en el 2026?

El mercado financiero ya descuenta los efectos del nuevo régimen cambiario que entrará en vigencia en 2026 y ya estima el precio del dólar para los próximos meses.

En este contexto es que la consultora GAMA Capital, señaló que los precios serán el principal determinante del "techo" cambiario y plantea tres escenarios posibles para el cierre del 2026 elaborados a partir de los datos del Banco Central de la República Argentina y del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM).

De acuerdo a la inflación la banda superior del dólar podría evolucionar de la siguiente forma: