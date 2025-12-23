Rechazaron la domiciliaria de Julio De Vido y seguirá detenido en Ezeiza

El Tribunal Oral Federal N° 4 decidió que el ex ministro Julio De Vido continuará cumpliendo su condena por la tragedia de Once en la cárcel de Ezeiza. La resolución llegó este martes de la mano del juez Ricardo Basílisco que rechazó el pedido de prisión domiciliaria que habia hecho la defensa.

La resolución del magistrado se firmó luego de que un informe del Cuerpo Médico Forense determinara que la situación de salud del ex titular de la cartera de Planificación Federal puede ser tratada intramuros.

De Vido pretendía dejar el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza para cumplir los cuatro años de prisión por administración fraudulenta en su casa de Zárate, provincia de Buenos Aires.

En su fallo, el juez Basílico resaltó que el beneficio de la prisión domiciliaria no es automático ni obligatorio y depende de una evaluación integral de las circunstancias.