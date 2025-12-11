La Camarita: Un financista habló sobre una bóveda en la casa de los Kirchner

El Tribuna Oral Federal N° 7 sigue adelante con el juicio de los cuadernos de las coimas con una larga lectura de imputaciones por parte de la fiscalía. Luego de los pedidos de elevación a juicio los secretarios continuarán la enumeración de las acusaciones.

El caso que es investigado por el fiscal Stornelli cuenta con 52 imputados y se centró en el vínculo en torno a la Cámara Argentina de Empresas Viales, con imputados clave como el financista Ernest Clarens y el empresario Carlos Wagner.

De acuerdo al fiscal, el financista, recibia de los empresarios coimas que entregaba a la cúpula política. Cristina Kirichner deberá responder por el cobro de 175 supuestas coimas, tal como el ex superministro Julio De Vido y José López. Otros tres funcionarios del Ministerio de Planificación como Nelson Periotti están implicados en la causa. Entre los empresarios, los principales involucrados en el caso de “La Camarita” son Aldo Benito Roggio y Ángelo Calcaterra.

Fue en este escenario que Clarens escuchó la confesión que hizo hace 6 años al fiscal Stornelli. En la declaración que consta en la página 274 del pedido de elevación a juicio en la causa "La Camarita", recordó los viejos tiempos en Santa Cruz con la empresa Gotti que se dedicaba a la obra pública.

"Detallaré cómo funcionaba la Camarita: Vialidad Nacional llamaba una licitación, compraban pliegos los interesados, todos los compradores del pliego eran convocados a la Camarita. Lo primero que se hacía era “cobrarse el pase”, es decir, que si alguno de los que estaba sentado en esa mesa le había dado el pase a otra empresa en una licitación anterior, le pedía a esa empresa que le tocaba por turno que renuncie a esa obra".

“Después de la muerte de Néstor, Cristina quiere salvar a GOTTI. José López me contacta y me informa que por orden de la Presidenta le debía dar apoyo a GOTTI, me dijo que como la firma no tenia buenos antecedentes trabajaría como subcontratista de firmas que tuvieran obras adjudicadas a las que aportaría su capacidad de construcción, equipos y personal", siguió.

Clarens recordó, además, sus charlas con Daniel Muñoz con quien fue a la Bombonera. El fallecido secretario de Néstor Kirchner, acusado principal en la trama de lavado, le relataba como el ex presidente lo maltrataba y consideraba a Cristina Kirchner, "peor que Néstor, una araña".

“Deseo agregar que Muñoz siempre me mencionó que todo este efectivo estaba en archivos metálicos que se encontraban dentro de una bóveda en el subsuelo de la casa del matrimonio Kirchner en El Calafate, donde había un olor a tinta muy importante. Muñoz me comentó que el dinero era trasportado los días viernes en aviones oficiales que salían de aeroparque del sector militar y aterrizaban en el aeropuerto de Rio Gallegos, o bien en El Calafate, el destino final del dinero siempre era El Calafate”, explicó.

En este sentido agregó: "Me comentó Muñoz a modo de anécdota que una vez habían juntado tanta plata que tuvieron que entrar los bolsos por la cocina de la casa del Calafate en presencia de los cocineros y de los empleados de la casa. Lazaro Baez en un momento me consultó que hacer con el dinero y yo le dije que comprara activos. De repente supe que compró, a modo de ejemplo, restaurantes, estaciones de servicio, agencia de turismo, campos. estas compras no las registraba en la contabilidad, y creo que estas operaciones no las hacía con dinero propio si no con dinero del matrimonio Kirchner".